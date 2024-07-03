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Ishan Dyes and chemicals Ltd Company Summary

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61.38
(-0.08%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Ishan Dyes and chemicals Ltd Summary

Ishan Dyes and Chemicals Limited was incorporated in 1993. In a short span, since it actually started its production in the Nov. 1995, Ishan has embedded an impeccable impression in the global Pigment and Chemical market with its superior quality products.

They have clinched a vast base of customers to whom the Company export wide range of Phthalocyanine Blue Pigments for plastics, waterbase & offset inks, paint(alkyd) on a regular basis. They march ahead with a highly progressive and professional approach aimed at result orientation and based on business ethics and management techniques.Presently, Company is engaged into manufacturing Copper Phthalocyanine Crude Blue (CPC Blue) and Pigment Blues. The Companys solvent dye is soluble in organic solvent.

It manufacture a range of solvent dye which does not ionize. This quality of solvent Pigments makes them soluble in non-polar materials such as triglycerides. Solvent Pigments are commonly called as lysochrome Pigments.Companys current product basket includes Phthalocyanine Blue range of products like CPC Blue, Pigment Alpha Blues and Pigment Beta Blue.

The products are being widely used in paints, textiles, inks, plastics, rubber and other industries.
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