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JOJO Ltd Company Summary

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218.05
(-0.89%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

JOJO Ltd Summary

Madhuveer Com 18 Network Limited was incorporated on 07th June, 1995 with name Toheal Pharmachem Limited. The Company changed the name to Madhuveer Com 18 Network Limited in November, 2017. Initially, Company rapidly emerged as the premier integrated pharmaceutical company in India.At present, the Company is engaged in the business of event management.

The Company also takes all most care to ensure tie ups with good movies and Media Company not only in Gujarati Movie market but also plan to penetrate in Bollywood and international markets. The strength of the Company is to provide total customer satisfaction by delivering superior quality products and services through cutting edge technology and the possible services. It has assisted in promotion of various events and entertainment activities.The Company assisted in the development and trading of a wide variety of drugs and dosage forms and potency variations for many prestigious pharmaceuticals companies around the world.

also takes all most care to ensure that a safe formulation of medicine traded by method and process. A strong harmony between R&D, Production and Marketing team aids in fine tuning production processes to make them more efficient and environment friendly.
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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