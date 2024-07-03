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Maruti Global Industries Ltd Company Summary

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(-2.15%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Maruti Global Industries Ltd Summary

Maruti Global Industries Limited was initially incorporated as Maruti Securities Limited on August 9, 1994 with the Registrar of Companies, Andhra Pradesh at Hyderabad and the Certificate of Commencement of Business was received on August 22, 1994. The Company has been promoted by K Chitra and K Varadarajan and is presently engaged in capital market financial services. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on May 16, 2025 considered and approved a proposal to change the name of the Company from Maruti Securities Limited to Maruti Global Industries Limited subject to Special Resolution and the approval of the Central Registration Centre under the Ministry of Corporate Affairs.

In 2001, the company signed an agreement with CDSL and NSDL for dematerialization. There were no Capital Market Operations in 2014 due to order imposed by the SEBI effective from June 4, 2009. The Reserve Bank of India had imposed restrictions on the Company, not to carry out the business of non banking financial institutions due to negative net worth, till such time, the Company met minimum statutory requirement of Rs 0.25 Crores.

Then after, the Company was permitted to do trading in Capital Market effective from June 04, 2013.
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