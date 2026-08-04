iifl-logo

Meenakshi India Ltd Company Summary

Add as a Preferred Source on Google
415
(0.01%)
Aug 7, 2026|09:31:00 PM

Meenakshi India Ltd Summary

Meenakshi India Limited was founded as a textile trading company by Mr. Shyam Sunder Goenka, establishing its base in Chennai, Tamil Nadu, India since year 1982. The Company commenced its own manufacturing unit in 1990 ,which has keen interest in steel, plantations, power generation, industrial warehousing, and education.

With its head office in Chennai, MIL operates 3 advanced manufacturing units in Salem, Tamil Nadu, India, producing up to 240,000 garments each month.Company ventured into Agricultural business by acquiring 280 acres of agricultural land in Sirumalai, Dindigul, for coffee, pepper and other seasonal fruits in 1993. In 2001, it relocated the manufacturing operations to Salem, a major textile hub in southwest of Chennai. The production capacity was doubled by setting up a Unit 2 in Salem and by expanding into bottomwear and outerwear markets in 2006-07.

Washing Unit Laundry and embroidery facilities were introduced in 2008. A third manufacturing unit established with additional sewing capacity added to Unit 2, building total manufacturing capacity to 100,000 garments per month across all three Salem facilities in 2011. Later, the third unit was expanded by 50%, increasing the monthly capacity to 150,000 garments in FY22.

The Company further ventured into athleisure production through diversification in 2023.
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.