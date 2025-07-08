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Midaas Fashions Ltd Company Summary

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Oct 5, 2026|04:01:00 PM

Midaas Fashions Ltd Summary

Shentracon Chemicals Limited was incorporated on July 14, 1993. The Company is a Manufacturer of Chemicals. The operations at the Companys manufacturing plant at Dunkuni, in the district of Hooghly were badly affected due to labour unrest and followed by Suspension of the manufacturing operations since 18th September, 1996.

In view of that, the Company could not achieve the targeted production during the year and had to incur considerable amount of loss. Due to uneconomical condition and technical unavailability, the production in chemical plant was shut down since 18.09.1996. The Board of Directors resolved to close the Companys main business of chemical effective from 01st April 2010.

The management also disposed off the existing chemical Plant & Machineries and Electrical appurtenant thereto on block basis and transferred the same from Fixed Assets to Current Assets. During the year 2024-25, the Company has undertaken strategic initiatives to revamp its operations, enhance corporate governance, and strengthen financial stability to sustain long-term business growth and shareholder value. Pursuant to the open offer made on September 4, 2025, Mr.

Amit Lalit Jain and Mr. Hanissh Kanakraj Jain acquired control of 26% of the equity capital over the affairs of the Company and became the Promoters and persons in control of the Company during FY25-26.
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