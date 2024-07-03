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Newtrac Foods & Beverages Ltd Company Summary

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4.26
(-4.05%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Newtrac Foods & Beverages Ltd Summary

Newtrac Foods & Beverages Limited was initially incorporated as Evergreen Textiles Limited on October 4, 1985. The name of the Company was changed from Evergreen Textiles Limited to Markobenz Ventures Limited in 2022 and further the Registrar of the Companies has approved the alteration of the name i.e. Newtrac Foods & Beverages Limited vide its approval dated 22nd March, 2025.The Company was initially engaged in manufacturing, bleaching, dyeing, printing, and knitting high-pile fur fabrics, as well as cloth and other fabrics made from various materials, such as acrylic, polyester, cotton, silk, artificial silk, wool, and other suitable materials.

The company has resumed trading agricultural commodities under the guidance of Nirupama Khandke, its Promoter. Newtrac Foods & Beverages Ltd is a Mumbai-based company that currently trades in organic agricultural commodities in the B2B sector. The company operates offline and specializes in bulk trading with prominent regional merchants.

Their core offerings include loose packaging of organic fennel seed, organic cumin (jeera), cotton, and turmeric.The business strategy prioritizes localized operations, emphasizing relationships and efficiency within the Mumbai market. The Companys operations are oriented toward practicality, responsiveness to market demands, and maintaining a stronghold in the competitive Mumbai spices market.
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