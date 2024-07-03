Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹4.4
Prev. Close₹4.44
Turnover(Lac.)₹1.94
Day's High₹4.97
Day's Low₹4.23
52 Week's High₹12.18
52 Week's Low₹3.7
Book Value₹7.85
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)28.63
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
19.2
4.8
4.8
4.8
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
-8.02
-9.82
-12.01
-11.84
Net Worth
11.18
-5.02
-7.21
-7.04
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
0
0
0
0
yoy growth (%)
0
0
0
0
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
-0.04
0
0
0
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
-0.13
-0.12
-0.06
-0.04
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
6.11
0
0
-6.12
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
0
0
0
0
Op profit growth
10.53
97.13
24.37
-5.48
EBIT growth
10.53
97.13
24.37
-5.48
Net profit growth
10.49
97.19
24.37
-5.48
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Independent Director
Jetharam Karwasra
Independent Director
Dinesh Chander Notiyal
Independent Director
Drumil Ashok Gandhi
Independent Director
Sarla Manoj Kakaiya
Managing Director
Bhavin Yogesh Shukla
Executive Director
Mahendra Patel
Independent Director
Rakesh Kumar Pandey
Company Sec. & Compli. Officer
Vaibhav Chaturvedi
Podar Chambers 4 th Floor,
109 S A Brelvi Road Fort,
Maharashtra - 400001
Tel: 91-22-22664070
Website: http://www.evergreentextiles.in
Email: rmb@podarenterprise.com
C-101 247 Park,
L B S Marg, Vikhroli West,
Mumbai-400083
Tel: 91-22-49186000
Website: https://in.mpms.mufg.com
Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com
Summary
Newtrac Foods & Beverages Limited was initially incorporated as Evergreen Textiles Limited on October 4, 1985. The name of the Company was changed from Evergreen Textiles Limited to Markobenz Ventures...
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Reports by Newtrac Foods & Beverages Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.