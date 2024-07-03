iifl-logo

Newtrac Foods & Beverages Ltd Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
4.26
(-4.05%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open4.4
  • Day's High4.97
  • 52 Wk High12.18
  • Prev. Close4.44
  • Day's Low4.23
  • 52 Wk Low 3.7
  • Turnover (lac)1.94
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value7.85
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)28.63
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Newtrac Foods & Beverages Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹4.4

Prev. Close

₹4.44

Turnover(Lac.)

₹1.94

Day's High

₹4.97

Day's Low

₹4.23

52 Week's High

₹12.18

52 Week's Low

₹3.7

Book Value

₹7.85

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

28.63

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Newtrac Foods & Beverages Ltd Corporate Action

4 Jun 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 04 Jun, 2025

arrow

4 Jun 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

21 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

22 May 2025

12:00 AM

Rights

arrow

Newtrac Foods & Beverages Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

Newtrac Foods & Beverages Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:39 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 18.50%

Foreign: 0.00%

Indian: 18.50%

Non-Promoter- 0.33%

Institutions: 0.32%

Non-Institutions: 81.17%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Newtrac Foods & Beverages Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

19.2

4.8

4.8

4.8

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

-8.02

-9.82

-12.01

-11.84

Net Worth

11.18

-5.02

-7.21

-7.04

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

0

0

0

0

yoy growth (%)

0

0

0

0

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

-0.04

0

0

0

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

-0.13

-0.12

-0.06

-0.04

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

6.11

0

0

-6.12

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

0

0

0

Op profit growth

10.53

97.13

24.37

-5.48

EBIT growth

10.53

97.13

24.37

-5.48

Net profit growth

10.49

97.19

24.37

-5.48

View Ratios

No Record Found

Newtrac Foods & Beverages Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Newtrac Foods & Beverages Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Independent Director

Jetharam Karwasra

Independent Director

Dinesh Chander Notiyal

Independent Director

Drumil Ashok Gandhi

Independent Director

Sarla Manoj Kakaiya

Managing Director

Bhavin Yogesh Shukla

Executive Director

Mahendra Patel

Independent Director

Rakesh Kumar Pandey

Company Sec. & Compli. Officer

Vaibhav Chaturvedi

Registered Office

Podar Chambers 4 th Floor,

109 S A Brelvi Road Fort,

Maharashtra - 400001

Tel: 91-22-22664070

Website: http://www.evergreentextiles.in

Email: rmb@podarenterprise.com

Registrar Office

C-101 247 Park,

L B S Marg, Vikhroli West,

Mumbai-400083

Tel: 91-22-49186000

Website: https://in.mpms.mufg.com

Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Summary

Newtrac Foods & Beverages Limited was initially incorporated as Evergreen Textiles Limited on October 4, 1985. The name of the Company was changed from Evergreen Textiles Limited to Markobenz Ventures...
Read More

Reports by Newtrac Foods & Beverages Ltd

Company FAQs

What is the Newtrac Foods & Beverages Ltd share price today?

The Newtrac Foods & Beverages Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹4.26 today.

What is the Market Cap of Newtrac Foods & Beverages Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Newtrac Foods & Beverages Ltd is ₹28.63 Cr. as of 08 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Newtrac Foods & Beverages Ltd?

The PE and PB ratios of Newtrac Foods & Beverages Ltd is 0 and 0.54 as of 08 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Newtrac Foods & Beverages Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Newtrac Foods & Beverages Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Newtrac Foods & Beverages Ltd is ₹3.7 and ₹12.18 as of 08 Jun ‘26

What is the CAGR of Newtrac Foods & Beverages Ltd?

Newtrac Foods & Beverages Ltd's CAGR for 5 Years at -0.55%, 3 Years at -18.36%, 1 Year at -61.20%, 6 Month at -27.18%, 3 Month at -10.13% and 1 Month at -28.04%.

What is the shareholding pattern of Newtrac Foods & Beverages Ltd?

The shareholding pattern of Newtrac Foods & Beverages Ltd is as follows:
Promoters - 18.50 %
Institutions - 0.33 %
Public - 81.17 %

QUICKLINKS FOR Newtrac Foods & Beverages Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.