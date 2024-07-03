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Nexome Capital Markets Ltd Company Summary

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107
(-4.97%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Nexome Capital Markets Ltd Summary

Nexome Capital Markets Limited was initially incorporated as SMIFS Capital Markets Limited in July 2000. The Company has attained a new name as Nexome Capital Markets Limited with due approval from the RoC in 2025. Company is engaged mainly in merchant banking and trading in government securities and shares.

Prior to this, the Company was registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) as Category I Merchant Banker and Underwriter and undertook activities related to securities market. The Company executes assignments in areas of Mergers and Acquisitions, Debt Syndication and Placement of Equity Shares, Debt and Bonds.During 1994-95, the company placed 8.5 lac shares on private placement at a premium of Rs 285 and 11 lac shares at a premium of Rs 165.The company set up offices at Bangalore and Madras and intends to capitalise on its all-India reach to build up an effective distribution network for all its primary market products.During 2001-02, the Company was appointed Managers to four open offers under the SEBI Takeover Code. Further, the Company was also appointed Manager to one buy back offer made under the SEBI Buy Back Regulations.As on 31.03.2002, the Company had two wholly owned subsidiaries, SMIFS Capital Services Limited and Rixebe Estates and Investments Ltd.

During the year 2002, the entire shareholding of SMIFS Venture Capital Ltd. was divested and the Company ceased to be a subsidiary. Rexebe Estates &Investments Limited became a wholly owned subsidiary Company with effect from 20.6.2002.

In March, 2006 Salveo Life Sciences Limited, which became a subsidiary effective from 03.01.2006 has ceased to be a subsidiary of the Company effective from February 21, 2007.Company is currently providing advisory services for a client which is expected to complete by June 2025.
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