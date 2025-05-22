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Nikita Greentech Recycling Ltd Company Summary

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Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Nikita Greentech Recycling Ltd Summary

Nikita Papers Limited was originally incorporated as a Private Limited Company with the name Nikita Papers Private Limited pursuant to a Certificate of Incorporation on August 18, 1989 issued by the RoC Thereafter, it was subsequently converted into a Public Limited Company and upon the conversion, the name of the Company finally changed to Nikita Papers Limited vide certified by the RoC dated June 12, 2003.Nikita Papers Ltd. is a Nikita Group company engaged in manufacturing of Kraft Paper since 1992 to cater to the Specialty Paper Market in India. In 1991, a manufacturing Unit in the name of Nikita Papers Ltd.

was established at Industrial Estate, Panipat Road, Shamli (U.P) to manufacture Kraft paper with 30 Tons per Day Capacity. Since then, the Company has undergone through many expansion & modernizations time to time to maintain its standard and the paper quality of the company in the paper market. At present the installed capacity of the company is approx.

133000 M.T. per annum. The Company changed to recycle pulping from agro pulping in 2013.

It installed 2.5 MW Thermal Power Plant in 2016; then after, installed a cutting-edge paper machine with a capacity of 85,000 MT in 2021 and further installed 1.5 MW Thermal Power Plant in 2021-22. The Company transformed 50% of fuel usage from biomass to RDF (Refuse-Derived Fuel) in 2023. Company launched the IPO by issuing 64,94,400 fresh equity shares of face value Rs 10 each, by raising Rs 67.54 crores in May, 2025.
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