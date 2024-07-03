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Novalum Materials Ltd Company Summary

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50.2
(0.00%)
Oct 21, 2026|12:00:00 AM

Novalum Materials Ltd Summary

Rotographics (India) Limited was originally incorporated on January 16, 1976 as Rotographics (India) Private Limited in Delhi & Haryana, which subsequently was changed to Rotographics (India) Limited on 19 December, 1994. The operations of the Company are diversified as per the demand of the trading Industry. The main business of the Company is sale and purchase of paper, steel, heavy machinery and fabrics.In 2025-26, the Company has amended its object clause to expand its operations across various industrial and commercial sectors, primarily dealing in: Non-ferrous metals, alloys, oxides, and chemicals, Raw materials for batteries, electric bulbs, glassware, rubber, ceramics, and paint industries, Technological research and know-how transfers, Mining, exploration, and beneficiation of metallic minerals, Precious and semi-precious stones, gems, and jewellery.
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