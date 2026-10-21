Novalum Materials Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,595
|105.57
|3,51,215.13
|-890.34
|0.05
|5,953.89
|574.68
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,323.15
|36.61
|46,442.57
|394.15
|0.66
|1,068.73
|98.55
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
880
|269.11
|39,947.73
|28.69
|0
|176.36
|42.7
Redington Ltd
REDINGTON
361.45
|20.7
|28,257.24
|321.01
|1.66
|20,753.2
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
440.75
|60.13
|14,369.52
|84.31
|0.68
|696.32
|42.84
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.