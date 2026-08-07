OBCL Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
505.2
|31.05
|38,545.48
|277.65
|0.87
|2,154.04
|169.24
Delhivery Ltd
DELHIVERY
473.3
|100.66
|35,287.96
|79.8
|0
|2,671.67
|134.31
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
285.3
|112.75
|31,605.46
|50.68
|0.7
|178.49
|43.77
Shadowfax Technologies Ltd
SHADOWFAX
241.24
|82.16
|14,138.4
|66.2
|0
|1,323.85
|29.92
Blue Dart Express Ltd
BLUEDART
5,089.5
|38.13
|12,086.64
|86.68
|0.49
|1,657.72
|771.63
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.