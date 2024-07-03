No Record Found
No Record Found
SectorLogistics
Open₹53.95
Prev. Close₹53.5
Turnover(Lac.)₹1.29
Day's High₹55
Day's Low₹52.2
52 Week's High₹64.84
52 Week's Low₹49
Book Value₹38.84
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)112.79
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
21.08
21.08
21.08
21.08
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
69.47
68.36
64.63
60.93
Net Worth
90.55
89.44
85.71
82.01
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Revenue
303.19
339.04
388.97
384.38
yoy growth (%)
-10.57
-12.83
1.19
80.59
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
-3.31
-2.9
-2.95
-3.33
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Profit before tax
10.61
7.87
12.35
9.61
Depreciation
-2.51
-3.91
-5.25
-4.64
Tax paid
-2.78
-2.07
-3.05
-3.23
Working capital
-8.86
3.51
31.26
9.44
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
-10.57
-12.83
1.19
80.59
Op profit growth
-11.82
-30.84
25.04
45
EBIT growth
21.71
-33.27
17.96
54.27
Net profit growth
35.06
-37.66
45.77
62.45
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
Gross Sales
347.21
338.85
332.8
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
347.21
338.85
332.8
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
3.83
2.42
2.38
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
505.2
|31.05
|38,545.48
|277.65
|0.87
|2,154.04
|169.24
Delhivery Ltd
DELHIVERY
473.3
|100.66
|35,287.96
|79.8
|0
|2,671.67
|134.31
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
285.3
|112.75
|31,605.46
|50.68
|0.7
|178.49
|43.77
Shadowfax Technologies Ltd
SHADOWFAX
241.24
|82.16
|14,138.4
|66.2
|0
|1,323.85
|29.92
Blue Dart Express Ltd
BLUEDART
5,089.5
|38.13
|12,086.64
|86.68
|0.49
|1,657.72
|771.63
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Non Executive Dir.
Gopal Kumar Agrawalla
ED / MD / Promoter
Ravi Agrawal
Non Independent Executive Director / WTD
Priti Agrawal
Non Executive Director
Shakuntala Devi Agrawal.
Independent Non Exe. Director
Ashish Dakalia
Independent Non Exe. Director
Manish Agrawal
Company Sec. & Compli. Officer
Muskaan Gupta
Jiwan Bima Marg,
Pandri,
Chattisgarh - 492001
Tel: 91-771-2281311
Website: http://www.obclimited.com
Email: cs@obclimited.com
Office No S6-2,
Pinnacle Busine.Park, Mahakali Caves Road,
Mumbai - 400093
Tel: 91-22-62638200
Website: www.bigshareonline.com
Email: investor@bigshareonline.com / info@bigshareonline.com
Summary
Orissa Bengal Carrier Limited (OBCL) was originally incorporated as Private Limited Company as Orissa Bengal Carrier Private Limited on October 18, 1994. The Company was converted into a Public Limit...
Read More
Reports by OBCL Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.