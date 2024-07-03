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OBCL Ltd Share Price Live

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53.5
(0.00%)
Aug 7, 2026|09:29:08 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open53.95
  • Day's High55
  • 52 Wk High64.84
  • Prev. Close53.5
  • Day's Low52.2
  • 52 Wk Low 49
  • Turnover (lac)1.29
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value38.84
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)112.79
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

OBCL Ltd KEY RATIOS

Sector

Logistics

Open

₹53.95

Prev. Close

₹53.5

Turnover(Lac.)

₹1.29

Day's High

₹55

Day's Low

₹52.2

52 Week's High

₹64.84

52 Week's Low

₹49

Book Value

₹38.84

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

112.79

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

OBCL Ltd Corporate Action

13 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 13 Aug, 2025

arrow

22 Jul 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

21 Jan 2026

12:00 AM

EGM

arrow

OBCL Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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OBCL Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

07 Aug, 2026|09:02 PM
Jun-2026Mar-2026Dec-2025Sep-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 72.19%

Foreign: 0.00%

Indian: 72.19%

Non-Promoter- 27.80%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 27.80%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

OBCL Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

21.08

21.08

21.08

21.08

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

69.47

68.36

64.63

60.93

Net Worth

90.55

89.44

85.71

82.01

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Revenue

303.19

339.04

388.97

384.38

yoy growth (%)

-10.57

-12.83

1.19

80.59

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

-3.31

-2.9

-2.95

-3.33

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Profit before tax

10.61

7.87

12.35

9.61

Depreciation

-2.51

-3.91

-5.25

-4.64

Tax paid

-2.78

-2.07

-3.05

-3.23

Working capital

-8.86

3.51

31.26

9.44

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

-10.57

-12.83

1.19

80.59

Op profit growth

-11.82

-30.84

25.04

45

EBIT growth

21.71

-33.27

17.96

54.27

Net profit growth

35.06

-37.66

45.77

62.45

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024

Gross Sales

347.21

338.85

332.8

Excise Duty

0

0

0

Net Sales

347.21

338.85

332.8

Other Operating Income

0

0

0

Other Income

3.83

2.42

2.38

OBCL Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Container Corporation Of India Ltd

CONCOR

505.2

31.0538,545.48277.650.872,154.04169.24

Delhivery Ltd

DELHIVERY

473.3

100.6635,287.9679.802,671.67134.31

Aegis Vopak Terminals Ltd

AEGISVOPAK

285.3

112.7531,605.4650.680.7178.4943.77

Shadowfax Technologies Ltd

SHADOWFAX

241.24

82.1614,138.466.201,323.8529.92

Blue Dart Express Ltd

BLUEDART

5,089.5

38.1312,086.6486.680.491,657.72771.63

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT OBCL Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Non Executive Dir.

Gopal Kumar Agrawalla

ED / MD / Promoter

Ravi Agrawal

Non Independent Executive Director / WTD

Priti Agrawal

Non Executive Director

Shakuntala Devi Agrawal.

Independent Non Exe. Director

Ashish Dakalia

Independent Non Exe. Director

Manish Agrawal

Company Sec. & Compli. Officer

Muskaan Gupta

Registered Office

Jiwan Bima Marg,

Pandri,

Chattisgarh - 492001

Tel: 91-771-2281311

Website: http://www.obclimited.com

Email: cs@obclimited.com

Registrar Office

Office No S6-2,

Pinnacle Busine.Park, Mahakali Caves Road,

Mumbai - 400093

Tel: 91-22-62638200

Website: www.bigshareonline.com

Email: investor@bigshareonline.com / info@bigshareonline.com

Summary

Orissa Bengal Carrier Limited (OBCL) was originally incorporated as Private Limited Company as Orissa Bengal Carrier Private Limited on October 18, 1994. The Company was converted into a Public Limit...
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Reports by OBCL Ltd

Company FAQs

The OBCL Ltd shares price on NATIONAL STOCK EXCHANGE (NSE) is ₹53.5 today.
Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of OBCL Ltd is ₹112.79 Cr. as of 07 Aug ‘26
The PE and PB ratios of OBCL Ltd is 0 and 1.41 as of 07 Aug ‘26
The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a OBCL Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of OBCL Ltd is ₹49 and ₹64.84 as of 07 Aug ‘26
OBCL Ltd's CAGR for 5 Years at -19.61%, 3 Years at 4.67%, 1 Year at 0.36%, 6 Month at -1.53%, 3 Month at -4.17% and 1 Month at -3.32%.
The shareholding pattern of OBCL Ltd is as follows:
Promoters - 72.19 %
Institutions - 0.00 %
Public - 27.81 %

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Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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