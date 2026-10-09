Orient Cables India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Polycab India Ltd
POLYCAB
8,151
|43.78
|1,22,832.7
|766.28
|0.58
|8,034.49
|785.83
Sterlite Technologies Ltd
STLTECH
1,011.55
|384.7
|52,009.76
|125
|0
|929
|56.42
KEI Industries Ltd
KEI
4,580
|44.4
|44,259.25
|274.14
|0.1
|3,185.34
|697.16
R R Kabel Ltd
RRKABEL
2,696.4
|50.35
|30,459.31
|203.1
|0.35
|3,168.2
|226.53
Diamond Power Infrastructure Ltd
DIACABS
371.9
|119.94
|22,236.28
|57.09
|0
|707.31
|16.71
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.