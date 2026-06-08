Property Share Investment Trust- Propshare Platina Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Knowledge Realty Trust
KRT
116.57
|21.63
|51,691.8
|554.19
|0
|0
|102.26
Embassy Office Parks REIT
EMBASSY
426.51
|30.77
|40,428.62
|686.16
|6.01
|0
|-65.24
Bagmane Prime Office REIT
BAGMANE
103.75
|0
|35,275
|-0.11
|0
|0
|100
Mindspace Business Parks REIT
MINDSPACE
459.99
|42.01
|30,451.04
|201.05
|2.61
|372.58
|484.83
Brookfield India Real Estate Trust
BIRET
319.09
|32.49
|26,480.67
|184.28
|4.91
|222.13
|328.12
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.