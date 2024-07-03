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Ruparel Food Products Ltd Company Summary

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(3.16%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Ruparel Food Products Ltd Summary

Ruparel Food Products Limited was initially incorporated as a private limited Company as Mehta Housing Finance Private Limited. It was converted into a Public limited Company in August 1994 and the name was changed to Mehta Housing Finance Limited and further, the Company has changed the name to Ruparel Food Products Limited w.e.f. January 29, 2025.

Initially, Company was engaged in Leasing, Hire Purchase, and Merchant Banking activities. The company had started with the building Housing Finance Portfolio and has deployed an amount of Rs. 50 lacs on the same, right from the start the company concentrate in establishing the housing loan port-folio in and around Ahmedabad.

Mehta Housing engaged in providing long term housing finance for purchase or construction of house/flats to individuals. The company finance to builders, developers and also devlop housing property on its own and provide dwelling units to the consumers.In Jan, 95 the company came with the public issue of 15,00,000 equity shares aggregating Rs. 3.75 lac, for meeting increasing demands of housing finance and to augment its long term resources and also strengthen its capital base.During the year 2021-22, the Company acquired 22.22% stake in the Ruparel Food Specialties Private Limited which became an Associate of the Company.The management is evaluating the possibilities of restructuring the business, and to enable better management focus and control of the business.
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