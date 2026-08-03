Starbeam Ventures Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Sun TV Network Ltd
SUNTV
486.55
|13.12
|19,280.59
|218.64
|2.55
|848.48
|312.6
PVR Inox Ltd
PVRINOX
1,154.4
|37.25
|11,218.36
|51.6
|0
|1,582.5
|747.13
Saregama India Ltd
SAREGAMA
520.6
|43.58
|10,183.23
|52.6
|0.85
|208.25
|81.99
Zee Entertainment Enterprises Ltd
ZEEL
94.15
|69.03
|8,884.8
|-180.9
|2.16
|1,886.7
|109.97
Tips Music Ltd
TIPSMUSIC
645.55
|38.96
|8,362.74
|43.7
|1.99
|106.51
|20.33
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IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.