Starlit Power Systems Ltd Merged Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Coal India Ltd
COALINDIA
414
|13.5
|2,55,136.95
|153.18
|6.46
|345.18
|33.51
Lloyds Metals & Energy Ltd
LLOYDSME
2,086.95
|36.83
|1,17,475.87
|1,065.59
|0.05
|4,900.71
|209.29
NMDC Ltd
NMDC
85.41
|10.12
|75,090.91
|2,020.13
|1.17
|11,173.14
|38.48
KIOCL Ltd
KIOCL
391.45
|0
|23,790.42
|53.39
|0
|218.08
|28.56
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
GMDCLTD
580
|30.64
|18,444
|163.01
|1.64
|906.64
|222.28
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.