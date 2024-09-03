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Tandhan Industries Ltd Company Summary

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122.8
(1.99%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Tandhan Industries Ltd Summary

Sanmitra Commercial Limited was incorporated in January, 1985. The Company is incorporated with the main object to undertake Commercial Services and trading & marketing of various goods.Initially, the Companys main object was to carry on the business of dealers, importers, exporters, commission agents or other wise of cotton, jute, cotton goods, jute goods, textiles, yarn, synthetic goods, fibrous material, mill stores, coal, chemical, paper, engineering goods and cast iron items and agricultural implements and other machinery, electric goods and office equipment and security, manpower and hospitality services.During the period 2018, the Company started business of Trading in Waste Paper.The company during the year has not carried out any major business activity and the management is also considering for diversification of business activities.
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