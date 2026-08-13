|Purpose
|Announcement Date
|Meeting Date
|EGM
|20 Jul 2026
|13 Aug 2026
|EGM 13/08/2026 PLEASE FIND ATTACHED THE NOTICE Please find attached the Outcome of Extra Ordinary General Meeting Please find attached the Scrutinizer Report with voting result. (As Per BSE Announcement Dated on:13.08.2026)
|EGM
|17 Jan 2026
|10 Feb 2026
|EGM On Tuesday, 10Th February,2026 At 01:00 P.M (IST), Through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means(OAVM). Please reffered to the attached Notice. Please refer to the attached advertisements in newpapers. (As Per BSE Announcement Dated On : 17.01.2026) 1ST EGM OF THE COMPANY WAS CONVENED ON 10TH FEBRUARY,2026, TUESDAY, @ 1:00PM THROUGH VC OR OAVM (As Per BSE Announcement Dated on: 10/02/2026)
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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