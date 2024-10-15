Ujjivan Financial Services Ltd Merged has been delisted from the stock exchange.
Invest wise with Expert advice
SectorFinance
Open₹580
Prev. Close₹574.45
Turnover(Lac.)₹17,582.62
Day's High₹592.9
Day's Low₹573
52 Week's High₹0
52 Week's Low₹0
Book Value₹0
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)7,179.21
P/E38.76
EPS15.23
Divi. Yield0.85
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
Equity Capital
121.68
121.68
121.66
121.68
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
1,731.5
1,684.16
1,681.45
1,684.22
Net Worth
1,853.18
1,805.84
1,803.11
1,805.9
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2017
|Mar-2016
|Mar-2015
|Mar-2014
Revenue
0
0
0
0
yoy growth (%)
0
0
0
0
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
0
0
0
0
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2017
|Mar-2016
|Mar-2015
|Mar-2014
Profit before tax
0
0
0
0
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
-4,065.13
955.28
1,463.78
652.18
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2017
|Mar-2016
|Mar-2015
|Mar-2014
Growth matrix (%)
Revenue growth
0
0
0
0
Op profit growth
0
0
0
0
EBIT growth
0
0
0
0
Net profit growth
0
0
0
0
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
Gross Sales
4,421.34
2,995.16
3,065.98
2,859.76
1,944.27
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
4,421.34
2,995.16
3,065.98
2,859.76
1,944.27
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
257.42
97.02
115.01
109.61
69.36
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
1,078.8
|34.06
|6,63,064.13
|5,536.1
|0.56
|20,791.65
|178.13
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
1,845
|113.34
|2,93,794.02
|1,458.53
|0.08
|2,005.66
|80.53
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
969.15
|17.93
|2,26,955.22
|3,677.03
|0.9
|13,600.83
|472.59
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
230.6
|188.48
|1,57,587.99
|575.34
|0.24
|677.72
|53.52
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd
CHOLAFIN
1,814.8
|24.64
|1,53,087.14
|1,630.07
|0.11
|9,243.59
|401.96
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Independent Director
K R Ramamoorthy
Non-Executive & Non-Independent Director
Anand Narayan
Independent Director
MONA KACHHWAHA
Independent Director
SAMIT GHOSH
Independent Director
Sunil Vinayak Patel
Independent Director
Renzo Christopher Viegas
Company Sec. & Compli. Officer
Shashidhara S.
Grape Garden No 27 3rd A Cross,
18th Main 6-Block Koramangala,
Karnataka - 560095
Tel: 91-80-40712121
Website: http://www.ujjivan.com
Email: compliance@ujjivanfin.com; sanjeev.barnwal@ujjivan
Karvy Selenium Tow-B,
31&32 Financial Dist, Nanakramguda,
Hyderabad-500032
Tel: 91-40-67162222
Website: www.kfintech.com
Email: einward.ris@karvy.com
Summary
Ujjivan Financial Services Limited (UFSL) is a Limited Company and was registered as NBFC-MFI under Non-Banking Financial Company Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) directions on September 05, 201...
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Reports by Ujjivan Financial Services Ltd Merged
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.