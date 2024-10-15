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Ujjivan Financial Services Ltd Merged Share Price Live

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589.5
(2.62%)
May 2, 2024|12:00:00 AM

Ujjivan Financial Services Ltd Merged has been delisted from the stock exchange.

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Ujjivan Financial Services Ltd Merged KEY RATIOS

Sector

Finance

Open

₹580

Prev. Close

₹574.45

Turnover(Lac.)

₹17,582.62

Day's High

₹592.9

Day's Low

₹573

52 Week's High

₹0

52 Week's Low

₹0

Book Value

₹0

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

7,179.21

P/E

38.76

EPS

15.23

Divi. Yield

0.85

Ujjivan Financial Services Ltd Merged Corporate Action

No Record Found

Ujjivan Financial Services Ltd (Merged) NEWS AND UPDATE

No Record Found

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Ujjivan Financial Services Ltd (Merged) SHAREHOLDING SNAPSHOT

15 Nov, 2026|07:20 AM
Mar-2024Dec-2023Sep-2023Jun-2023
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 0.00%

Foreign: 0.00%

Indian: 0.00%

Non-Promoter- 42.71%

Institutions: 42.70%

Non-Institutions: 57.29%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Ujjivan Financial Services Ltd Merged FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2023Mar-2022Mar-2021Mar-2020

Equity Capital

121.68

121.68

121.66

121.68

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

1,731.5

1,684.16

1,681.45

1,684.22

Net Worth

1,853.18

1,805.84

1,803.11

1,805.9

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2017Mar-2016Mar-2015Mar-2014

Revenue

0

0

0

0

yoy growth (%)

0

0

0

0

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

0

0

0

0

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2017Mar-2016Mar-2015Mar-2014

Profit before tax

0

0

0

0

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

-4,065.13

955.28

1,463.78

652.18

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2017Mar-2016Mar-2015Mar-2014

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

0

0

0

Op profit growth

0

0

0

0

EBIT growth

0

0

0

0

Net profit growth

0

0

0

0

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2023Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2019

Gross Sales

4,421.34

2,995.16

3,065.98

2,859.76

1,944.27

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

4,421.34

2,995.16

3,065.98

2,859.76

1,944.27

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

257.42

97.02

115.01

109.61

69.36

Ujjivan Financial Services Ltd Merged Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Bajaj Finance Ltd

BAJFINANCE

1,078.8

34.066,63,064.135,536.10.5620,791.65178.13

Bajaj Finserv Ltd

BAJAJFINSV

1,845

113.342,93,794.021,458.530.082,005.6680.53

Shriram Finance Ltd

SHRIRAMFIN

969.15

17.932,26,955.223,677.030.913,600.83472.59

Jio Financial Services Ltd

JIOFIN

230.6

188.481,57,587.99575.340.24677.7253.52

Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd

CHOLAFIN

1,814.8

24.641,53,087.141,630.070.119,243.59401.96

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Ujjivan Financial Services Ltd Merged

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Independent Director

K R Ramamoorthy

Non-Executive & Non-Independent Director

Anand Narayan

Independent Director

MONA KACHHWAHA

Independent Director

SAMIT GHOSH

Independent Director

Sunil Vinayak Patel

Independent Director

Renzo Christopher Viegas

Company Sec. & Compli. Officer

Shashidhara S.

Registered Office

Grape Garden No 27 3rd A Cross,

18th Main 6-Block Koramangala,

Karnataka - 560095

Tel: 91-80-40712121

Website: http://www.ujjivan.com

Email: compliance@ujjivanfin.com; sanjeev.barnwal@ujjivan

Registrar Office

Karvy Selenium Tow-B,

31&32 Financial Dist, Nanakramguda,

Hyderabad-500032

Tel: 91-40-67162222

Website: www.kfintech.com

Email: einward.ris@karvy.com

Summary

Ujjivan Financial Services Limited (UFSL) is a Limited Company and was registered as NBFC-MFI under Non-Banking Financial Company Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) directions on September 05, 201...
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Reports by Ujjivan Financial Services Ltd Merged

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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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