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UVS Hospitality & Services Ltd Company Summary

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97.65
(-10.33%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

UVS Hospitality & Services Ltd Summary

UVS Hospitality & Services Limited was initially established as Thirdwave Financial Intermediaries Limited in May, 1989. Name of the Company was changed from Thirdwave Financial Intermediaries Limited to UVS Hospitality and Services Limited w.e.f. 17th March, 2025.

The Company was incorporated and operated earlier as a Non-Banking Financial Company till June 2018. Subsequently, it has ventured into the food and beverage processing industry and other allied services.In 2018, the Company participated in Capital Market and reaped benefits of booming Capital Markets. However, it exited from inter-corporate loan portfolio due to risks aversion posed in current lending markets.

The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled registration of the company as Non Banking Financial Company and the Board decided not to continue NBFC business. In 2022, the Company started with wholesale trading of pulses.
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