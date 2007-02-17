Vaibhav Vyapaar Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
957.6
|33.64
|6,11,824.53
|5,345.52
|0.61
|19,671.19
|165.63
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
1,720.75
|126.77
|2,81,273.91
|1,117.6
|0.09
|1,533.6
|63.55
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
950.95
|20.6
|2,32,484.98
|3,444.56
|0.87
|13,222.36
|447.59
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd
ICICIAMC
2,912.75
|41.05
|1,45,279.88
|888.96
|3.48
|1,673.79
|108.04
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
218.55
|201.76
|1,43,882.46
|105.24
|0.26
|219.04
|50.37
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.