No Record Found
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No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
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|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
Equity Capital
8.05
4.03
4.03
Preference Capital
0
0
0
Reserves
21.14
23.19
21.71
Net Worth
29.19
27.22
25.74
Minority Interest
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Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
957.6
|32.78
|5,96,197.38
|5,345.52
|0.63
|19,671.19
|165.63
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
1,720.75
|124.24
|2,75,674.71
|1,117.6
|0.09
|1,533.6
|63.55
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
950.95
|19.82
|2,23,766.79
|3,444.56
|0.91
|13,222.36
|447.59
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
218.55
|202.36
|1,44,311.66
|105.24
|0.26
|219.04
|50.37
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd
ICICIAMC
2,912.75
|40.68
|1,43,965.15
|888.96
|3.51
|1,673.79
|108.04
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
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Arch Square-X2 Unit 1406 14flr,
EP-GP Block Sec-V Bidhannagar,
West Bengal - 700091
Tel: +91 40 6716 2222 / 1800 309 4001
Website: http://www.vaibhav-vyapaar.com
Email: investors@vaibhav-vyapaar.com
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Summary
No Record Found
Reports by Vaibhav Vyapaar Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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