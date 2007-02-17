Vedant Poly Fabs Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Inox India Ltd
INOXINDIA
1,860.65
|67.34
|16,887.91
|56.37
|0.11
|357
|125.45
Garware Hi Tech Films Ltd
GRWRHITECH
6,983.3
|38.62
|16,223.88
|139.87
|0.17
|634.09
|1,223.1
EPL Ltd
EPL
216.5
|22.65
|6,946.54
|22
|1.15
|400.3
|36.79
AGI Greenpac Ltd
AGI
641.7
|11.58
|4,151.63
|66.72
|1.09
|655.46
|390.85
Uflex Ltd
UFLEX
568.65
|26.82
|4,106.31
|64.29
|0.53
|2,270.68
|467.43
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.