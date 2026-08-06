Visdem Technosys Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
ABB India Ltd
ABB
7,600
|104.5
|1,61,050.37
|362.3
|0.52
|3,521.03
|440.73
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
32,600
|141.17
|1,45,216.77
|294.15
|0.02
|2,441.42
|1,161.24
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
405.2
|58.73
|1,41,719.98
|381.91
|0.34
|7,697.72
|76.15
Siemens Ltd
SIEMENS
3,940.1
|105.9
|1,40,667.6
|311.4
|0.46
|4,108.7
|379.8
CG Power & Industrial Solutions Ltd
CGPOWER
879
|97.89
|1,38,935.47
|363.59
|0.15
|3,061.37
|52.16
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.