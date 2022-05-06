iifl-logo

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Download App

Go Fashion India revises board meeting date

6 May 2022 , 01:32 AM

Go Fashion India has revised the meeting of the Board of Directors which was scheduled to be held on 4 May 2022 The meeting will now be held on 7 May 2022

Related Tags

  • Announcements
  • BSE
Download App

BLOGS AND PERSONAL FINANCE

Read More

Most Read News

Maharashtra Seamless Q3 net profit up 31% y-o-y

Maharashtra Seamless Q3 net profit up 31% y-o-y

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
29 Jan 2026|01:06 PM
KPIT Technologies Shares Fall 3% After Q3 Profit Drops 21%

KPIT Technologies Shares Fall 3% After Q3 Profit Drops 21%

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
29 Jan 2026|01:06 PM
Thyrocare Q3 Update: Net Profit jumps ~37% y-o-y

Thyrocare Q3 Update: Net Profit jumps ~37% y-o-y

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
29 Jan 2026|01:05 PM
United Breweries rolls out Kingfisher Smooth in Karnataka

United Breweries rolls out Kingfisher Smooth in Karnataka

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
29 Jan 2026|01:03 PM
Cochin Shipyard Q3 Updates: Revenue jumps ~18%

Cochin Shipyard Q3 Updates: Revenue jumps ~18%

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
29 Jan 2026|01:01 PM
Read More
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.