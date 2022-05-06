iifl-logo

TCNS Clothing Co. Limited - Appointment

6 May 2022 , 12:00 AM

TCNS Clothing Co. Limited has informed the Exchange about appointment of Naveen Wadhera as Non Executive – Non Independent Director of the company w.e.f. 11-Feb-2022

