Aegeus Technologies Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Aditya Infotech Ltd
CPPLUS
3,495.35
|121.03
|41,192.87
|156.25
|0.05
|1,417.64
|139.23
Honeywell Automation India Ltd
HONAUT
38,186.65
|60.35
|33,757
|150.7
|0.29
|1,204.4
|5,048.34
Syrma SGS Technology Ltd
SYRMA
1,422.25
|81.55
|27,425.32
|94.06
|0.11
|1,442.82
|153.59
Sedemac Mechatronics Ltd
SEDEMAC
2,795.7
|103.05
|12,347.91
|33.31
|0
|309.77
|101.7
Cyient DLM Ltd
CYIENTDLM
666.65
|85.69
|5,292.09
|16.7
|0
|282.89
|124.57
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.