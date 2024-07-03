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Aeroflex Enterprises Ltd Company Summary

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100.72
(-0.11%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Aeroflex Enterprises Ltd Summary

Aeroflex Enterprises Limited, formerly incorporated in the name of SAT Industries Limited in 1984 has changed to its present name Aeroflex Enterprises Limited w.e.f. May 13, 2025. The Company is engaged in the business of general trading of merchandise, manufacturing of goods,leasing of assets, investment and financing.

The Company has joint venture, through which it is making steel ducting for central air conditions and development of real estate projects in Kuwait, including warehouses. Initially, the Company was engaged in the business of general trading mainly fabric and leasing of machinery & moulds. The Company acquired Hyd-Air Engineering Private Limited, a manufacturer of hydraulic fittings, fluid connectors, and flanges in 2023.

In 2023, the Scheme of Amalgamation of wholly owned subsidiary companies, Italica Furniture Private Limited and Aeroflex International Limited with the Company became effective from April 1, 2020.On 11th June 2025, M.R. Organisation Limited, a subsidiary of the Company, acquired 51% equity stake in ABP Impex, Portugal, through its wholly owned US subsidiary.
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