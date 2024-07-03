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No Record Found
No Record Found
SectorSteel
Open₹100.72
Prev. Close₹100.72
Turnover(Lac.)₹6.17
Day's High₹100.72
Day's Low₹100.72
52 Week's High₹114.8
52 Week's Low₹62.2
Book Value₹32.47
Face Value₹2
Mkt Cap (₹ Cr.)1,138.99
P/E99.24
EPS1.01
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
22.62
22.62
22.62
22.62
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
333.57
324.95
97.58
92.91
Net Worth
356.19
347.57
120.2
115.53
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
5.75
20.83
51.5
47.95
yoy growth (%)
-72.37
-59.55
7.39
-0.87
Raw materials
-1.42
-15.55
-44.41
-44.71
As % of sales
24.69
74.67
86.23
93.23
Employee costs
-0.69
-0.76
-0.6
-0.49
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
1.33
1.03
5.52
2.15
Depreciation
-0.35
-0.31
-0.14
-0.08
Tax paid
-0.46
-0.41
-1.03
-0.16
Working capital
3.22
-4.95
12.98
28.54
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
-72.37
-59.55
7.39
-0.87
Op profit growth
247.98
-90.84
141.78
408.8
EBIT growth
27.34
-80.99
163.97
437
Net profit growth
40.33
-86.08
-67.13
-4,687.01
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
697.83
578.54
500.62
466.24
346.73
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
697.83
578.54
500.62
466.24
346.73
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
28.27
27.55
277.8
17.54
4.75
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
JSW Steel Ltd
JSWSTEEL
1,260.7
|45.07
|3,08,359.52
|2,094
|0
|34,783
|350.03
Tata Steel Ltd
TATASTEEL
202.72
|14.98
|2,53,228.35
|4,659.74
|1.97
|37,916.21
|137.54
Jindal Steel Ltd
JINDALSTEL
1,156.3
|28.31
|1,17,901.78
|-143.48
|0.17
|15,935.07
|520.83
Steel Authority of India Ltd
SAIL
183.78
|20.63
|76,001.67
|1,679.51
|1.28
|30,813.45
|140.89
Jindal Stainless Ltd
JSL
665.7
|20.1
|54,762.07
|891.57
|0.6
|10,826.47
|228.85
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
WTD & Executive Director
Shehnaz D Ali
ED / WTD / CFO / Non Promoter
H K Turgalia
Non-Exec & Non-Independent Dir
Asad Daud
Independent Non Exe. Director
Parthasarathi Sarkar
Independent Non Exe. Director
Arpit Khandelwal
Independent Non Exe. Director
Uma Manoj Mandavgane
121 B-Wing Mittal Tower,
Nariman Point,
Maharashtra - 400021
Tel: 91-22-66107025
Website: http://www.satgroup.in
Email: investor.relations@satgroup.in; sil@mtnl.net.in
C-101 247 Park,
L B S Marg, Vikhroli West,
Mumbai-400083
Tel: 91-22-49186000
Website: https://in.mpms.mufg.com
Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com
Summary
Aeroflex Enterprises Limited, formerly incorporated in the name of SAT Industries Limited in 1984 has changed to its present name Aeroflex Enterprises Limited w.e.f. May 13, 2025. The Company is engag...
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Reports by Aeroflex Enterprises Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.