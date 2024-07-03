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Aeroflex Enterprises Ltd Share Price Live

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100.72
(0.00%)
Jun 9, 2026|02:37:46 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open100.72
  • Day's High100.72
  • 52 Wk High114.8
  • Prev. Close100.72
  • Day's Low100.72
  • 52 Wk Low 62.2
  • Turnover (lac)6.17
  • P/E99.24
  • Face Value2
  • Book Value32.47
  • EPS1.01
  • Mkt. Cap (Cr.)1,138.99
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Aeroflex Enterprises Ltd KEY RATIOS

Sector

Steel

Open

₹100.72

Prev. Close

₹100.72

Turnover(Lac.)

₹6.17

Day's High

₹100.72

Day's Low

₹100.72

52 Week's High

₹114.8

52 Week's Low

₹62.2

Book Value

₹32.47

Face Value

₹2

Mkt Cap (₹ Cr.)

1,138.99

P/E

99.24

EPS

1.01

Divi. Yield

0

Aeroflex Enterprises Ltd Corporate Action

22 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 22 Aug, 2025

arrow

22 Aug 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

7 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

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24 May 2025

12:00 AM

Dividend

Dividend Amount: 0.3

Record Date: 09 Sep, 2025

arrow

5 Jan 2026

12:00 AM

EGM

arrow

Aeroflex Enterprises Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Aeroflex Enterprises Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:30 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 51.58%

Foreign: 0.00%

Indian: 51.58%

Non-Promoter- 0.60%

Institutions: 0.60%

Non-Institutions: 47.81%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Aeroflex Enterprises Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

22.62

22.62

22.62

22.62

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

333.57

324.95

97.58

92.91

Net Worth

356.19

347.57

120.2

115.53

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

5.75

20.83

51.5

47.95

yoy growth (%)

-72.37

-59.55

7.39

-0.87

Raw materials

-1.42

-15.55

-44.41

-44.71

As % of sales

24.69

74.67

86.23

93.23

Employee costs

-0.69

-0.76

-0.6

-0.49

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

1.33

1.03

5.52

2.15

Depreciation

-0.35

-0.31

-0.14

-0.08

Tax paid

-0.46

-0.41

-1.03

-0.16

Working capital

3.22

-4.95

12.98

28.54

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

-72.37

-59.55

7.39

-0.87

Op profit growth

247.98

-90.84

141.78

408.8

EBIT growth

27.34

-80.99

163.97

437

Net profit growth

40.33

-86.08

-67.13

-4,687.01

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

697.83

578.54

500.62

466.24

346.73

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

697.83

578.54

500.62

466.24

346.73

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

28.27

27.55

277.8

17.54

4.75

Aeroflex Enterprises Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

JSW Steel Ltd

JSWSTEEL

1,260.7

45.073,08,359.522,094034,783350.03

Tata Steel Ltd

TATASTEEL

202.72

14.982,53,228.354,659.741.9737,916.21137.54

Jindal Steel Ltd

JINDALSTEL

1,156.3

28.311,17,901.78-143.480.1715,935.07520.83

Steel Authority of India Ltd

SAIL

183.78

20.6376,001.671,679.511.2830,813.45140.89

Jindal Stainless Ltd

JSL

665.7

20.154,762.07891.570.610,826.47228.85

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Aeroflex Enterprises Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

WTD & Executive Director

Shehnaz D Ali

ED / WTD / CFO / Non Promoter

H K Turgalia

Non-Exec & Non-Independent Dir

Asad Daud

Independent Non Exe. Director

Parthasarathi Sarkar

Independent Non Exe. Director

Arpit Khandelwal

Independent Non Exe. Director

Uma Manoj Mandavgane

Registered Office

121 B-Wing Mittal Tower,

Nariman Point,

Maharashtra - 400021

Tel: 91-22-66107025

Website: http://www.satgroup.in

Email: investor.relations@satgroup.in; sil@mtnl.net.in

Registrar Office

C-101 247 Park,

L B S Marg, Vikhroli West,

Mumbai-400083

Tel: 91-22-49186000

Website: https://in.mpms.mufg.com

Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Summary

Aeroflex Enterprises Limited, formerly incorporated in the name of SAT Industries Limited in 1984 has changed to its present name Aeroflex Enterprises Limited w.e.f. May 13, 2025. The Company is engag...
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Reports by Aeroflex Enterprises Ltd

Company FAQs

What is the Aeroflex Enterprises Ltd share price today?

The Aeroflex Enterprises Ltd shares price on NATIONAL STOCK EXCHANGE (NSE) is ₹100.72 today.

What is the Market Cap of Aeroflex Enterprises Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Aeroflex Enterprises Ltd is ₹1138.99 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Aeroflex Enterprises Ltd?

The PE and PB ratios of Aeroflex Enterprises Ltd is 99.24 and 3.11 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Aeroflex Enterprises Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Aeroflex Enterprises Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Aeroflex Enterprises Ltd is ₹62.2 and ₹114.8 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Aeroflex Enterprises Ltd?

Aeroflex Enterprises Ltd's CAGR for 5 Years at 11.05%, 3 Years at 10.85%, 1 Year at 11.85%, 6 Month at 27.38%, 3 Month at 43.27% and 1 Month at -7.98%.

What is the shareholding pattern of Aeroflex Enterprises Ltd?

The shareholding pattern of Aeroflex Enterprises Ltd is as follows:
Promoters - 51.59 %
Institutions - 0.60 %
Public - 47.81 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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