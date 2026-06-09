Aeroflex Neu Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Inox India Ltd
INOXINDIA
1,665.1
|59.28
|15,098.05
|74.28
|0.12
|455.46
|125.45
Garware Hi Tech Films Ltd
GRWRHITECH
5,841
|40.57
|13,580.84
|100.14
|0.21
|532.07
|1,113.42
EPL Ltd
EPL
208.34
|21.11
|6,679.43
|42.8
|0
|353.1
|36.86
AGI Greenpac Ltd
AGI
599.9
|10.9
|3,881.52
|115.6
|0
|742.39
|372.17
Uflex Ltd
UFLEX
420.9
|18.63
|3,029.99
|66.35
|0
|1,925.24
|467.43
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.