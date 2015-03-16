Alternicq Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Garware Hi Tech Films Ltd
GRWRHITECH
7,746
|43.6
|18,312.82
|139.87
|0.15
|634.09
|1,223.1
Inox India Ltd
INOXINDIA
1,950.2
|66.89
|17,274.05
|64.59
|0.11
|445.32
|136.82
EPL Ltd
EPL
238.77
|27.24
|7,209.64
|51.15
|1.11
|306.53
|39.05
AGI Greenpac Ltd
AGI
702.1
|12.46
|4,468.97
|66.72
|1.01
|655.46
|390.85
Uflex Ltd
UFLEX
623.75
|28.72
|4,397.32
|64.29
|0.49
|2,270.68
|467.43
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.