|Purpose
|AGM Date
|Announcement Date
|AGM
|30 Sep 2025
|10 Sep 2025
|AGM 30/09/2025 The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 24, 2025 to Tuesday, September 30, 2025 (both days inclusive) in connection with the ensuing Annual General Meeting (As per BSE Announcement Dated on 04/09/2025) Proceeding of the 40th AGM for Antelopus Selan Energy Limited (formerly known as Selan Exploration Technology Limited) (As Per Bse Announcement dated on 30/09/2025)
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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