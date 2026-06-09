Antelopus Selan Energy Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
ONGC
264.65
|10.12
|3,32,874.19
|6,649.97
|5.01
|35,928.18
|263.72
Oil India Ltd
OIL
481
|17.59
|78,386.23
|1,789.53
|2.39
|5,960.59
|298.32
Deep Industries Ltd
DEEPINDS
511
|10.7
|3,272
|-49.89
|0
|171.62
|259.87
Antelopus Selan Energy Ltd
ANTELOPUS
898.75
|35.11
|3,145.8
|38.08
|0
|102.01
|186.4
Hindustan Oil Exploration Company Ltd
HINDOILEXP
177.03
|13.28
|2,346.66
|11.96
|0
|71.66
|92.74
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.