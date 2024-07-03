iifl-logo

Astal Laboratories Ltd Company Summary

Add as a Preferred Source on Google
71.24
(-0.93%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Astal Laboratories Ltd Summary

Astal Laboratories Limited was formerly incorporated as a public company limited by shares on August 03, 1993 in the name of Macro International Limited. The Company was taken over under SEBI takeover guidelines in 2022 and the main objects of the Company was changed to Manufacture and Sales of Pharmaceutical Intermediates and Bulk Drugs. Subsequently the name of the Company was changed to Astal Laboratories Limited in May, 2024.

The Company is now a subsidiary of Aceso Research Labs LLP. The Company was promoted by the Kanpur based business house of Parasrampurias. The Company set up a departmental store at Plaza Kalpana, Birhana Road, Kanpur, offering products such as readymade garments, electronic items, leather items, stationery, books, fast food centre etc.

During 1996-97, the departmental store project succeeded, only Saree Division and Archies Card Division was in operation. The Leather Unit set up at Village Goddhroli, Distt. Fatehpur manufactured of various leather harness and sadddlery goods viz., bridles, halters, girths, martingles, stirup leather, leather reins, brow bands and saddles.Company has ventured into the pharmaceutical bulk drug business and Key Starting Materials/ Intermediates in FY2025 to meet the growing global demand for essential pharmaceutical ingredients.
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.