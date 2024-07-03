iifl-logo

Astal Laboratories Ltd Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
73
(2.47%)
Jun 9, 2026|02:39:00 PM

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Equities

Futures

Option

  • Open73
  • Day's High73
  • 52 Wk High103.2
  • Prev. Close71.24
  • Day's Low73
  • 52 Wk Low 60.45
  • Turnover (lac)0
  • P/E38.51
  • Face Value10
  • Book Value76.13
  • EPS1.85
  • Mkt. Cap (Cr.)319.73
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Astal Laboratories Ltd KEY RATIOS

Sector

Pharmaceuticals

Open

₹73

Prev. Close

₹71.24

Turnover(Lac.)

₹0

Day's High

₹73

Day's Low

₹73

52 Week's High

₹103.2

52 Week's Low

₹60.45

Book Value

₹76.13

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

319.73

P/E

38.51

EPS

1.85

Divi. Yield

0

Astal Laboratories Ltd Corporate Action

12 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 12 Aug, 2025

arrow

12 Aug 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

25 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

10 Oct 2025

12:00 AM

EGM

arrow

Astal Laboratories Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

Astal Laboratories Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:32 AM
May-2026May-2026Mar-2026Dec-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 4.54%

Foreign: 0.00%

Indian: 4.54%

Non-Promoter- 95.45%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 95.45%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Astal Laboratories Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

13.58

9.85

3.99

3.99

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

22.42

13.49

1.19

1.17

Net Worth

36

23.34

5.18

5.16

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

0

0

0

0

yoy growth (%)

0

0

0

0

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

-0.06

-0.09

-0.09

-0.08

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

0

-0.02

0

0.01

Depreciation

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

Tax paid

0

-4.69

0

0

Working capital

-5.04

-0.08

0

-0.08

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

0

0

0

Op profit growth

-17.43

-24.76

3.3

0.03

EBIT growth

-128.85

500.97

-143.8

-43.2

Net profit growth

-121.39

326.55

-227.39

-36.48

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025

Gross Sales

249.13

64.23

Excise Duty

0

0

Net Sales

249.13

64.23

Other Operating Income

0

0

Other Income

0.22

0.13

Astal Laboratories Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

SUNPHARMA

1,788.6

142.974,29,145.05608.70.894,887.2793.23

Divis Laboratories Ltd

DIVISLAB

6,516.35

64.981,72,988.627560.462,793629.49

Torrent Pharmaceuticals Ltd

TORNTPHARM

4,412

67.491,49,322.134670.862,677249.73

Cipla Ltd

CIPLA

1,388.25

32.581,12,149.13384.640.943,840.92423.36

Zydus Lifesciences Ltd

ZYDUSLIFE

1,087.45

29.631,09,422.921,7220.093,564.6235.25

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Astal Laboratories Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Independent Non Exe. Director

Ravikanti Shailaja

Non Executive Director

MAGGIDI VENKATESH

Independent Director

Hemachakrapani Bangaraiahgari

Whole-time Director

Sudheer Karna Kankanala

Independent Director

P. Radha Kishore

Independent Director

Birendra Kumar Sahoo

Independent Director

Julius Paul Reinhard Paschke

Company Sec. & Compli. Officer

Mahendra Kumar

Registered Office

House No 4-50/1 Sy No 134 132,

Block B 8th Floor Flat No 801,

Telangana - 500032

Tel: -

Website: http://www.miel.co.in

Email: co@miel.co.in

Registrar Office

99 BeetalHouse 3rd F,

Behind Local Shp Cen, Nr Dada Harsukh Das,

New Delhi - 110062

Tel: 011-29961281-83

Website: www.beetalfinancial.com

Email: beetal@beetalfinancial.com

Summary

Astal Laboratories Limited was formerly incorporated as a public company limited by shares on August 03, 1993 in the name of Macro International Limited. The Company was taken over under SEBI takeover...
Read More

Reports by Astal Laboratories Ltd

Company FAQs

What is the Astal Laboratories Ltd share price today?

The Astal Laboratories Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹73 today.

What is the Market Cap of Astal Laboratories Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Astal Laboratories Ltd is ₹319.73 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Astal Laboratories Ltd?

The PE and PB ratios of Astal Laboratories Ltd is 38.51 and 0.94 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Astal Laboratories Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Astal Laboratories Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Astal Laboratories Ltd is ₹60.45 and ₹103.2 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Astal Laboratories Ltd?

Astal Laboratories Ltd's CAGR for 5 Years at 52.10%, 3 Years at 32.68%, 1 Year at -15.71%, 6 Month at -12.44%, 3 Month at -6.26% and 1 Month at -19.81%.

What is the shareholding pattern of Astal Laboratories Ltd?

The shareholding pattern of Astal Laboratories Ltd is as follows:
Promoters - 4.53 %
Institutions - 0.00 %
Public - 95.47 %

QUICKLINKS FOR Astal Laboratories Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.