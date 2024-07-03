Invest wise with Expert advice
No Record Found
No Record Found
SectorPharmaceuticals
Open₹73
Prev. Close₹71.24
Turnover(Lac.)₹0
Day's High₹73
Day's Low₹73
52 Week's High₹103.2
52 Week's Low₹60.45
Book Value₹76.13
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)319.73
P/E38.51
EPS1.85
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
13.58
9.85
3.99
3.99
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
22.42
13.49
1.19
1.17
Net Worth
36
23.34
5.18
5.16
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
0
0
0
0
yoy growth (%)
0
0
0
0
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
-0.06
-0.09
-0.09
-0.08
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
0
-0.02
0
0.01
Depreciation
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
Tax paid
0
-4.69
0
0
Working capital
-5.04
-0.08
0
-0.08
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
0
0
0
0
Op profit growth
-17.43
-24.76
3.3
0.03
EBIT growth
-128.85
500.97
-143.8
-43.2
Net profit growth
-121.39
326.55
-227.39
-36.48
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
Gross Sales
249.13
64.23
Excise Duty
0
0
Net Sales
249.13
64.23
Other Operating Income
0
0
Other Income
0.22
0.13
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
SUNPHARMA
1,788.6
|142.97
|4,29,145.05
|608.7
|0.89
|4,887.27
|93.23
Divis Laboratories Ltd
DIVISLAB
6,516.35
|64.98
|1,72,988.62
|756
|0.46
|2,793
|629.49
Torrent Pharmaceuticals Ltd
TORNTPHARM
4,412
|67.49
|1,49,322.13
|467
|0.86
|2,677
|249.73
Cipla Ltd
CIPLA
1,388.25
|32.58
|1,12,149.13
|384.64
|0.94
|3,840.92
|423.36
Zydus Lifesciences Ltd
ZYDUSLIFE
1,087.45
|29.63
|1,09,422.92
|1,722
|0.09
|3,564.6
|235.25
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Independent Non Exe. Director
Ravikanti Shailaja
Non Executive Director
MAGGIDI VENKATESH
Independent Director
Hemachakrapani Bangaraiahgari
Whole-time Director
Sudheer Karna Kankanala
Independent Director
P. Radha Kishore
Independent Director
Birendra Kumar Sahoo
Independent Director
Julius Paul Reinhard Paschke
Company Sec. & Compli. Officer
Mahendra Kumar
House No 4-50/1 Sy No 134 132,
Block B 8th Floor Flat No 801,
Telangana - 500032
Tel: -
Website: http://www.miel.co.in
Email: co@miel.co.in
99 BeetalHouse 3rd F,
Behind Local Shp Cen, Nr Dada Harsukh Das,
New Delhi - 110062
Tel: 011-29961281-83
Website: www.beetalfinancial.com
Email: beetal@beetalfinancial.com
Summary
Astal Laboratories Limited was formerly incorporated as a public company limited by shares on August 03, 1993 in the name of Macro International Limited. The Company was taken over under SEBI takeover...
Read More
Reports by Astal Laboratories Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.