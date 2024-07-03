iifl-logo

AURUS GEM CORPORATION LTD Company Summary

Add as a Preferred Source on Google
4.69
(-0.42%)
Jul 17, 2026|06:14:56 PM

AURUS GEM CORPORATION LTD Summary

Lypsa Gems & Jewellery Limited was initially incorporated on 30th November, 1995 as Maloo Polymers Limited. In 2008- 09 the Company was taken over by Mr. Dipan Patwa and Mr.

Manish Janani. Subsequently, the name of the Company was changed to Maloo Gems & Jewellery Limited on 12 January 2010 and was again changed to Lypsa Gems & Jewellery Limited on 07 March, 2012. The Company is leading Trading of Rough, Cut & Polished Diamonds and Gold Diamond Studded Jewellery.

The Company sells its products in whole sale and retail in India.In 2014, the company came out with a bonus issue in ratio of 1:2. It also launched e-Commerce B2B Platform called sorteddiamonds.comAt present, the Company is in the process of increasing production capacity at its new factory in Navsari, Gujarat. It has acquired a Factory Building and Machineries at Chhapi, Gujarat to expand manufacturing activities to produce small sized diamonds at affordable cost.
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.