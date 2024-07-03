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Azad India Mobility Ltd Company Summary

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(-0.19%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Azad India Mobility Ltd Summary

Azad India Mobility Limited, formerly known as Indian Bright Steel Company Limited, was incorporated on 25th August 1960. The name of the Company was changed to Azad India Mobility Limited in May, 2024. The Company is engaged in the business of manufacturing of steel bars.

It had no operations during the year 2015-16.The Company is steadily trying to increase its operations and its planning on investing in assets like spare parts which are required in due course in conducting the services of operations. It is trying to create more opportunities for itself to increase sales and revenue. The Boardof Directors are working relentlessly to add value to the Company so that, it reflects on the share price as quoted on the BSE, where the Companys shares have been listed.The Company has altered its Object Clause in the Extra-Ordinary General Meeting of the Company on 16 December 2023, thereby changing its main object to Manufacture of Electric Buses and coaches during the Financial Year 2023-24.The Company focused towards the manufacturing, assembly, and trading of electric buses in FY24-25.
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