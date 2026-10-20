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Bonfiglioli Transmissions Ltd Share Price Live

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Futures

Option

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Bonfiglioli Transmissions Ltd KEY RATIOS

Sector

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Open

-

Prev. Close

-

Turnover(Lac.)

-

Day's High

-

Day's Low

-

52 Week's High

-

52 Week's Low

-

Book Value

-

Face Value

-

Mkt Cap (₹ Cr.)

-

P/E

-

EPS

-

Divi. Yield

-

Bonfiglioli Transmissions Ltd Corporate Action

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NEWS AND UPDATE

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SHAREHOLDING SNAPSHOT

20 Oct, 2026|02:49 PM

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Share PriceShare Price

Bonfiglioli Transmissions Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Dec-2025Dec-2024Dec-2023Dec-2022

Equity Capital

125.33

125.33

131.12

131.12

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

867.66

735.62

674.21

594.25

Net Worth

992.99

860.95

805.33

725.37

Minority Interest

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Bonfiglioli Transmissions Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

LMW Ltd

LMW

16,277.2

84.6717,388.9366.010.21853.32,780.71

Skipper Ltd

SKIPPER

521.1

28.086,365.7956.470.021,309.83156.25

Tempsens Instruments (India) Ltd

TEMPSENS

535

71.434,485.0512.930.06101.8568.68

Uniparts India Ltd

UNIPARTS

714.9

20.053,228.56235.28191.57121.92

TAAL Tech Ltd

TAALTECH

956.7

25.071,490.718.351.3663.23136.03

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Bonfiglioli Transmissions Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

No Record Found

Registered Office

No.AC7-AC11 SIDCO Indu.Estate,

Thirumudivakkam,

Tamil Nadu - 600132

Tel: +91 63858 63934

Website: http://www.bonfiglioli.in

Email: btl.secretarial@bonfiglioli.com

Registrar Office

No Record Found

Summary

No Record Found

Reports by Bonfiglioli Transmissions Ltd

Company FAQs

The Bonfiglioli Transmissions Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.
Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Bonfiglioli Transmissions Ltd is ₹undefined Cr. as of 20 Oct ‘26
The PE and PB ratios of Bonfiglioli Transmissions Ltd is undefined and undefined as of 20 Oct ‘26
The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Bonfiglioli Transmissions Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Bonfiglioli Transmissions Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 20 Oct ‘26
Bonfiglioli Transmissions Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.
The shareholding pattern of Bonfiglioli Transmissions Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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