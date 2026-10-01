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SectorHotels & Restaurants
Open₹222.4
Prev. Close-
Turnover(Lac.)₹2.98
Day's High₹245.8
Day's Low₹222.4
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)0
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
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Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Indian Hotels Co Ltd
INDHOTEL
729
|58.89
|1,03,768.21
|337.18
|0.45
|1,232
|89.69
ITC Hotels Ltd
ITCHOTELS
163.95
|38.13
|34,151.84
|177.01
|0.61
|801.92
|57.09
Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd
THELEELA
575.85
|63.42
|19,230.96
|60.86
|0
|102.47
|269.64
EIH Ltd
EIHOTEL
300.95
|29.25
|18,820.34
|127.09
|0.5
|599.8
|74.97
Chalet Hotels Ltd
CHALET
844.3
|33.33
|18,489.67
|86.73
|0.24
|448.21
|171.43
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
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Survey No.240 TP No.72 Opp.,
Pavitra Enclave Tragad,
Gujarat - 382470
Tel: +91 92270 07188
Website: http://www.brooksbanguets.com
Email: cs@brooksbanguets.com
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Summary
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Reports by Brooks Restaurant and Banquets Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.