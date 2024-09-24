Deep Energy Resources Ltd Merged Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
ONGC
234.8
|6.18
|2,94,001.13
|15,488.64
|3.1
|43,875.15
|289.07
Oil India Ltd
OIL
445.8
|10.97
|71,408.08
|2,870.21
|2.62
|7,958.05
|298.32
Vedanta Oil and Gas Ltd
VOGL
30.96
|8.56
|12,149.58
|515
|0
|1,433
|46
Deep Industries Ltd
DEEPINDS
646.95
|12.82
|4,148.8
|59.37
|0.39
|213.01
|275.29
Prabha Energy Ltd
PRABHA
202.95
|0
|3,153.61
|0.32
|0
|1.44
|36.73
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.