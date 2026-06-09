Dhansa Labs Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
UPL Ltd
UPL
624.95
|65.11
|52,748.28
|359
|0
|1,186
|166.31
P I Industries Ltd
PIIND
2,680.8
|26.41
|40,681.7
|197.8
|0.56
|1,391.4
|749.35
Sumitomo Chemical India Ltd
SUMICHEM
460.15
|41.46
|22,990.65
|110.61
|0
|671.49
|67.79
Bayer CropScience Ltd
BAYERCROP
4,284.8
|27.94
|19,253.64
|162.1
|1.4
|1,100.8
|659.9
Sharda Cropchem Ltd
SHARDACROP
867.95
|11.57
|7,835.2
|352.4
|1.73
|1,870.77
|321.49
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.