Dhaval Packaging Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Inox India Ltd
INOXINDIA
1,955.9
|70.79
|17,752.43
|56.37
|0.1
|357
|125.45
Garware Hi Tech Films Ltd
GRWRHITECH
6,967.05
|41.85
|16,186.13
|126.58
|0.17
|584.14
|1,113.42
EPL Ltd
EPL
226.1
|22.88
|7,242.3
|42.8
|1.11
|353.1
|36.85
AGI Greenpac Ltd
AGI
711.45
|12.51
|4,602.9
|99.58
|0.98
|785.27
|372.17
Uflex Ltd
UFLEX
489.45
|21.84
|3,534.39
|66.35
|0.61
|1,925.24
|467.43
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.