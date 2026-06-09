Expo Engineering and Projects Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
5,607.95
|65.64
|1,55,452.37
|650.12
|1.18
|2,963.2
|284.91
Tube Investments of India Ltd
TIINDIA
3,053.6
|69.97
|59,106.18
|283.52
|0.11
|2,144.58
|309.32
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
1,822.55
|92.52
|50,604.63
|205.1
|0.47
|4,096.29
|125.38
Welspun Corp Ltd
WELCORP
1,343.6
|42.23
|35,442.91
|231.91
|0.37
|2,270.45
|195.39
Kirloskar Oil Engines Ltd
KIRLOSENG
1,856.4
|58.21
|26,988.33
|111.1
|0.24
|1,534.71
|230.74
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.