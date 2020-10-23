Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Indian Hotels Co Ltd
INDHOTEL
872
|67.68
|1,26,685.47
|392.64
|0.37
|1,336.13
|93.09
ITC Hotels Ltd
ITCHOTELS
173.3
|38.78
|36,841.33
|207.42
|0.57
|878.73
|57.96
Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd
THELEELA
653.5
|71.12
|22,066.27
|79.71
|0
|121.15
|274.57
EIH Ltd
EIHOTEL
312.95
|30.02
|19,320.63
|127.09
|0.49
|599.8
|74.97
Chalet Hotels Ltd
CHALET
799.45
|28.92
|17,804.22
|228.35
|0.25
|459.64
|184.91
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.