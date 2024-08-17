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Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd Share Price Live

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138.35
(0.55%)
Oct 23, 2020|03:24:12 PM

Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd has been delisted from the stock exchange.

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Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd KEY RATIOS

Sector

Hotels & Restaurants

Open

₹138.05

Prev. Close

₹137.6

Turnover(Lac.)

₹0

Day's High

₹138.5

Day's Low

₹138.05

52 Week's High

₹0

52 Week's Low

₹0

Book Value

₹132.47

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

221.36

P/E

6.23

EPS

22.23

Divi. Yield

0

Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd Corporate Action

No Record Found

Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

15 Nov, 2026|07:19 AM
Sep-2020Jun-2020Mar-2020Dec-2019
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 95.86%

Foreign: 0.00%

Indian: 95.86%

Non-Promoter- 4.13%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 4.13%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

28.55

28.55

28.55

28.59

Preference Capital

70.67

78.91

72.06

80.92

Reserves

195.96

161.2

138.87

144.63

Net Worth

295.18

268.66

239.48

254.14

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2018Mar-2017Mar-2016Mar-2015

Revenue

57.45

60.48

58.53

54.47

yoy growth (%)

-5

3.33

7.44

9.52

Raw materials

-6.53

-6.39

-7.05

-6.38

As % of sales

11.37

10.58

12.05

11.72

Employee costs

-13.5

-13

-12.23

-11.65

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2018Mar-2017Mar-2016Mar-2015

Profit before tax

14.94

19.88

23.16

16.66

Depreciation

-2.48

-2.69

-3.2

-3.64

Tax paid

-6.71

-9.05

-9.1

-7.2

Working capital

-28.64

10.28

-29.64

38.32

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2018Mar-2017Mar-2016Mar-2015

Growth matrix (%)

Revenue growth

-5

3.33

7.44

9.52

Op profit growth

-18.3

28.29

21.14

16.28

EBIT growth

-19.13

11.04

36.2

29.38

Net profit growth

-24.02

-22.91

4.8

64.36

View Ratios

No Record Found

Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Indian Hotels Co Ltd

INDHOTEL

872

67.681,26,685.47392.640.371,336.1393.09

ITC Hotels Ltd

ITCHOTELS

173.3

38.7836,841.33207.420.57878.7357.96

Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd

THELEELA

653.5

71.1222,066.2779.710121.15274.57

EIH Ltd

EIHOTEL

312.95

30.0219,320.63127.090.49599.874.97

Chalet Hotels Ltd

CHALET

799.45

28.9217,804.22228.350.25459.64184.91

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Non Executive Dir.

Auduth Timblo

ED / MD / CEO / Promoter

Anju Timblo

Independent Non Exe. Director

Vinayak Manohar Padwal

Independent Non Exe. Director

Sujjain Talwar

Company Secretary

Asmeeta Matondkar

Registered Office

Cidade de Goa Beach Resort,

Vainguinim Beach,

Goa - 403004

Tel: 91-832-2454545

Website: http://www.frhl.in

Email: shareholders@frhl.in

Registrar Office

Office No S6-2,

Pinnacle Busine.Park, Mahakali Caves Road,

Mumbai - 400093

Tel: 91-22-62638200

Website: www.bigshareonline.com

Email: investor@bigshareonline.com / info@bigshareonline.com

Summary

Owner of the five-star luxury beach resort Cidade de Goa in Dona Paula, Goa, Fomento Resorts and Hotels is into the hospitality industry. The company is promoted by Auduth Timblo. The company complete...
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Reports by Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd

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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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