Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd has been delisted from the stock exchange.
Invest wise with Expert advice
SectorHotels & Restaurants
Open₹138.05
Prev. Close₹137.6
Turnover(Lac.)₹0
Day's High₹138.5
Day's Low₹138.05
52 Week's High₹0
52 Week's Low₹0
Book Value₹132.47
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)221.36
P/E6.23
EPS22.23
Divi. Yield0
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
28.55
28.55
28.55
28.59
Preference Capital
70.67
78.91
72.06
80.92
Reserves
195.96
161.2
138.87
144.63
Net Worth
295.18
268.66
239.48
254.14
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2018
|Mar-2017
|Mar-2016
|Mar-2015
Revenue
57.45
60.48
58.53
54.47
yoy growth (%)
-5
3.33
7.44
9.52
Raw materials
-6.53
-6.39
-7.05
-6.38
As % of sales
11.37
10.58
12.05
11.72
Employee costs
-13.5
-13
-12.23
-11.65
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2018
|Mar-2017
|Mar-2016
|Mar-2015
Profit before tax
14.94
19.88
23.16
16.66
Depreciation
-2.48
-2.69
-3.2
-3.64
Tax paid
-6.71
-9.05
-9.1
-7.2
Working capital
-28.64
10.28
-29.64
38.32
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2018
|Mar-2017
|Mar-2016
|Mar-2015
Growth matrix (%)
Revenue growth
-5
3.33
7.44
9.52
Op profit growth
-18.3
28.29
21.14
16.28
EBIT growth
-19.13
11.04
36.2
29.38
Net profit growth
-24.02
-22.91
4.8
64.36
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Indian Hotels Co Ltd
INDHOTEL
872
|67.68
|1,26,685.47
|392.64
|0.37
|1,336.13
|93.09
ITC Hotels Ltd
ITCHOTELS
173.3
|38.78
|36,841.33
|207.42
|0.57
|878.73
|57.96
Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd
THELEELA
653.5
|71.12
|22,066.27
|79.71
|0
|121.15
|274.57
EIH Ltd
EIHOTEL
312.95
|30.02
|19,320.63
|127.09
|0.49
|599.8
|74.97
Chalet Hotels Ltd
CHALET
799.45
|28.92
|17,804.22
|228.35
|0.25
|459.64
|184.91
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Non Executive Dir.
Auduth Timblo
ED / MD / CEO / Promoter
Anju Timblo
Independent Non Exe. Director
Vinayak Manohar Padwal
Independent Non Exe. Director
Sujjain Talwar
Company Secretary
Asmeeta Matondkar
Cidade de Goa Beach Resort,
Vainguinim Beach,
Goa - 403004
Tel: 91-832-2454545
Website: http://www.frhl.in
Email: shareholders@frhl.in
Office No S6-2,
Pinnacle Busine.Park, Mahakali Caves Road,
Mumbai - 400093
Tel: 91-22-62638200
Website: www.bigshareonline.com
Email: investor@bigshareonline.com / info@bigshareonline.com
Summary
Owner of the five-star luxury beach resort Cidade de Goa in Dona Paula, Goa, Fomento Resorts and Hotels is into the hospitality industry. The company is promoted by Auduth Timblo. The company complete...
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Reports by Fomento Resorts & Hotels Pvt Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.