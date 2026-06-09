Frog Innovations Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Indus Towers Ltd
INDUSTOWER
419.4
|15.5
|1,10,539.02
|1,789.4
|3.34
|8,101
|150.4
HFCL Ltd
HFCL
178.01
|107.97
|27,267.68
|177.58
|0.11
|1,511.24
|30.88
Tejas Networks Ltd
TEJASNET
540.55
|0
|9,595.95
|-218.46
|0
|331.46
|164.66
Pace Digitek Ltd
PACEDIGITK
181.98
|15.89
|3,916.62
|40.62
|0
|487.04
|91.28
GTL Infrastructure Ltd
GTLINFRA
1.54
|0
|1,972.6
|1,185.58
|0
|330.36
|-4.07
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.