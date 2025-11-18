|Purpose
|Announcement Date
|Meeting Date
|EGM
|18 Nov 2025
|11 Dec 2025
|EGM 11/12/2025 Notice of Extraordinary General Meeting of Fynx Capital Limited scheduled to be held on Thursday December 11, 2025. (As per BSE Announcement dated on: 18.11.2025) Proceedings of EOGM of Fynx Capital Limited held on Thursday, 11th December 2025 at registered office of the Company. (As Per BSE Announcement Dated on:11.12.2025) Voting Results and Scrutinizer Report for EGM of FYNX Capital Limited held on 11th December, 2025. (As Per BSE Announcement Dated on: 13/12/2025)
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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