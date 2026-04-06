Global Defence Industries Limited Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindustan Aeronautics Ltd
HAL
4,638
|34.34
|3,11,655.84
|4,184.28
|0.75
|13,943.32
|611
Bharat Electronics Ltd
BEL
392
|46.34
|2,83,875.26
|1,048.33
|0.64
|5,533.06
|32.41
Solar Industries India Ltd
SOLARINDS
18,788
|138.35
|1,68,836.34
|377.78
|0.06
|1,573.71
|467.1
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd
MAZDOCK
2,381.5
|38.03
|96,085.12
|509.71
|0.76
|2,770.99
|219.22
Bharat Dynamics Ltd
BDL
1,263
|109.42
|46,003.59
|113.18
|0.39
|488.62
|115.69
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.